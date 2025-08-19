Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:41

В Госдуме рассказали, что будет с иностранными войсками на Украине

Депутат Колесник: иностранные войска на Украине окажутся под прицелом России

Иностранные войска на Украине станут законной целью России после завершения конфликта, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Москва сама определит, кому разрешено находиться на украинской территории.

Это России решать, кто будет на территории Украины, а кто не будет. Сначала украинский конфликт должен закончиться, а потом мы посмотрим. Иностранные войска станут законной военной целью, будут находиться под прицелом, — высказался Колесник.

По его словам, изначально было понятно, что переговоры ЕС и украинского лидера Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом не принесут результата. Парламентарий также раскритиковал попытки французского президента Эммануэля Макрона усилить свои позиции в Евросоюзе, назвав его риторику показной.

Мы уже говорили: не стоит ждать чего-то хорошего от переговоров подтанцовочного ЕС и Зеленского [с Трампом]. Макрон пытается стать неформальным лидером ЕС. Все смотрят на него, а он пытается казаться воинственным, сильным, но ему не верят. Тем не менее к таким словам нужно относиться серьезно, это покушение на основы безопасности России. РФ примет это к сведению, — резюмировал Колесник.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что лидеры ЕС и Зеленский выглядели жалко на встрече с Трампом. Он отметил, что американский президент превратил переговоры в шоу.

Украина
Россия
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
