«Жалкое зрелище»: депутат о лидерах Евросоюза на встрече с Трампом

Лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский выглядели жалко на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что американский лидер превратил переговоры в шоу.

Трамп в своем излюбленном стиле превратил встречу в Белом доме в шоу. Кстати, не без помощи СМИ, которые больше обсуждали, например, костюм Зеленского, а не суть разногласий. Американский президент говорил много, с пафосом, а бывший комик много и невпопад смеялся. Для европейских русофобов все это, конечно, тяжелый удар — брыкались как могли. Пытались льстить Трампу и одновременно спорить с ним — жалкое зрелище. Как и Зеленский, который согласен на любые унижения ради сохранения власти. Но с этим у него в любом случае будут проблемы, — высказался Миронов.

По его словам, во время встречи Трамп четко дал понять, что НАТО для Киева не будет, перемирие невозможно из-за позиции Москвы, а в переговорах должны участвовать только он сам, глава РФ Владимир Путин и Зеленский. Парламентарий также добавил, что конкретные гарантии безопасности и вопрос о границах должны обсуждаться лишь на трехсторонней встрече — России, США и Украины.

Главное во время встречии Зеленского, лидеров ЕС и Трампа все же прозвучало — никакого НАТО для Украины, никакого перемирия, потому что против этого выступает Россия и никаких европейцев в переговорном процессе. Должны быть только Путин, Трамп и Зеленский, и карта боевых действий для убедительности. Конкретные гарантии безопасности и вопрос о границах — позднее, как раз на трехсторонней встрече, на что уже согласен даже Зеленский, — резюмировал Миронов.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп позвонил Путину в ходе обсуждения с лидерами европейских стран гарантий безопасности Украины. По его словам, звонок состоялся прямо во время переговоров в Белом доме. Он добавил, что готов встретиться с российским лидером и обсудить территориальный вопрос с ним.