Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?

За минувшие сутки в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 9 мм осадков или почти ведро дождевой воды на квадратный метр, что составляет 12% от месячной нормы дождей, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода будет в Москве в течение вторника, 19 августа, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 19 августа

По данным Тишковца, на Балчуге в осадкомер попало 6 мм, в Тушино — 7 мм, в Бутово — 4 мм. В Подмосковье: Толстопальцево — 9 мм, Наро-Фоминск, Подмосковная, Немчиновка — 7 мм.

С утра в столице тоже было пасмурно и дождливо, термометры показали плюс 15,8 градуса. Ветер западный 4 м/с. Атмосферное давление пониженное — 740,5 мм рт. ст.

«В течение дня в Москве облачно с прояснениями, утром — ливень, днем местами возможен слабый дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, порывистый. Температура воздуха — плюс 18–21 градус. Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст.», — рассказал синоптик.

По данным его коллеги Михаила Леуса, во вторник выглянет солнце, но заметно теплее не станет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Сегодня в формирование условий погоды в столице вмешается небольшой гребень антициклона. Вытягиваясь с запада, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и постепенно прекратит дожди, что позволит солнечным лучам прогреть воздушные массы, лучше, чем вчера», — отметил он.

В среду, 20 августа, в столице будет не выше плюс 17–20 градусов, к вечеру ожидаются ливни.

«Во второй половине недели станет по-осеннему холодно, дневная температура понизится до сентябрьских показателей — в середине дня всего плюс 14–17 градусов, зарядят обильные дожди», — сообщил Тишковец.

Однако град и ураган в ближайшие дни не прогнозируются.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 19 августа

Погоду в Санкт-Петербурге сегодня сформирует теплый сектор циклона с центром над Кольским полуостровом. Будет облачно и преимущественно сухо.

«Ну а ближе к вечеру регион накроет более плотными облаками и непродолжительными дождями холодный атмосферный фронт. По области местами возможна гроза», — предупредил Леус.

Температура воздуха в Северной столице составит плюс 19–21 градус, в Ленинградской области — плюс 17–22 градуса. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков, ночью — плюс 10–12 градусов, днем — плюс 16–18 градусов.

