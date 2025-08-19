Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:42

В Госдуме заявили о мировом признании Крыма частью России

Депутат Ивлев: Крым и новые регионы давно признали частью РФ на уровне культуры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Крым и новые регионы давно признали частью России на уровне культуры, туризма и народной дипломатии, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он отметил, что Украине в этой ситуации деваться некуда.

Признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами объективно уже состоялось на уровне народной дипломатии, культуры, образования, — сказал Ивлев.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив заявил, что президент Украины Владимир Зеленский указал на готовность к отводу ВСУ с части территории Донбасса. По его словам, «это ключевая история, которая нашла свое подтверждение на переговорах в Вашингтоне», так что территориальный вопрос по Украине решен.

Павлив уточнил, что в этом направлении все сейчас будет развиваться. Он уверен, что часть обсуждений между президентом США Дональдом Трампом, Зеленским и европейскими лидерами касалась именно этой темы.

До этого источники сообщили, что в рамках обсуждений будущих гарантий безопасности для Киева Вашингтон исключил вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Американская сторона готова предложить поддержку в других формах, однако перспектива интеграции в НАТО не рассматривается.

Россия
Госдума
депутаты
Леонид Ивлев
новые регионы
Крым
