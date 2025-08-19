Звезда «Солдат» ответил на слухи о продолжении сериала

Актер Иван Моховиков, исполнивший роль лейтенанта Соколова в сериале «Солдаты», назвал додумками сообщения о съемках нового сезона. В разговоре с NEWS.ru артист подчеркнул, что видео, которое публикуют в Telegram-каналах, было сделано на обычной дружеской встрече с коллегами по цеху. По его словам, информация о съемках продолжения сериала вряд ли соответствует действительности.

Не уверен, что данная информация соответствует действительности. То видео, которое они публикуют, это просто была встреча. Это додумки [журналистов о продолжении сериала «Солдаты»], — пояснил Моховиков.

Ранее появилась информация, что актеры сериала «Солдаты» нашли продюсеров, которые готовы взяться за продолжение ленты. Кроме того, команда якобы уже договорилась с драматургом о написании пьесы по мотивам сериала. Источник писал, что идея возродить любимых персонажей возникла у актеров во время случайных встреч на других съемках.

До этого стало известно, что студия DreamWorks перенесла премьеру мультфильма «Шрек 5» на 30 июня 2027 года. Изначально ленту планировали выпустить в прокат в июле 2026 года.