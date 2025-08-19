Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 10:58

Актера Щербакова выписали из больницы

Актера Щербакова выписали из больницы после перелома шейки бедра

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Актер Борис Щербаков сообщил ТАСС, что его выписали из больницы после перелома шейки бедра. Он отметил, что находится дома и чувствует себя хорошо.

Все хорошо. Да [дома], — сказал Щербаков.

Ранее сын артиста Василий сообщил, что его отца госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломом шейки бедра. После поступления 75-летнему актеру провели необходимую операцию.

До этого появилась информация, что Щербаков получил травму бедра, оступившись на коврике на балконе. Актер рассказал журналистам, что чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое восстановление. При этом стало известно, что в декабре артист уже попадал в больницу.

Щербаков известен зрителям по многочисленным работам в кино и на телевидении. Его фильмография включает такие кинокартины, как «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «Монстры» (1993) и «Легенда № 17» (2013).

В конце июня стало известно об экстренной госпитализации в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге актера Михаила Боярского. По информации журналистов, артист находится в отделении сосудистой кардиологии, у него проблемы с сердцем.

