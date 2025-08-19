На Камчатке уже полтора месяца пытаются спасти детеныша косатки На Камчатке пытаются спасти малыша косатки, который застрял в пластиковом кольце

На Камчатке уже полтора месяца ведется работа по спасению малыша косатки по кличке Фродо, передает Telegram-канал Baza. Он застрял в пластиковом кольце, и специалисты пытаются освободить его.

Сроки по спасению морского жителя ограничены, так как экспедиция продлится до 30 августа. Специалистам необходимо успеть оказать помощь детенышу до завершения полевого периода.

Изначально Фродо заметили в начале июля, когда он плыл вместе со своей мамой Вилли. Поначалу у ученых не получалось приблизиться к животным, но в районе мыса Кекурный они смогли подойти ближе. Однако снять кольцо оказалось непросто: нужно действовать осторожно, чтобы не навредить Фродо.

В настоящее время семья Вилли и Фродо регулярно посещает акваторию, где проводятся исследования. На Камчатке ожидают прибытия «спасителя» китов Павла Ткаченко, который уже не раз приходил на помощь морским млекопитающим.

