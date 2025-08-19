Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:33

Стало известно, что вручили друг другу Трамп и Зеленский

Зеленский вручил Трампу клюшку для гольфа и получил ключи от Белого дома

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский вручил американскому коллеге Дональду Трампу клюшку для гольфа, которую ему передал младший сержант ВСУ, и получил в подарок символические ключи от Белого дома во время встречи в Вашингтоне, сказано на сайте офиса украинского лидера. Переговоры состоялись 18 августа.

Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил [Зеленскому] символические ключи от Белого дома, — сказано в сообщении.

До этого заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сторонникам продолжения украинского конфликта из Европы не удалось переиграть американского президента на его территории. Он также задался вопросом, изменится ли публичный характер заявлений украинского лидера насчет гарантий безопасности для Киева, когда он вернется на родину.

Зеленский после встречи с президентом США впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров. Он отметил, что нужно просто «встретиться и подумать».

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
ключи
подарки
Вашингтон
