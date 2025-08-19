Психолог объяснила, нормально ли брать с друзей деньги за свои услуги

В обществе уже укоренилось правило «любой труд должен быть оплачен», заявила психолог Ольги Темирханова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», это касается и отношений между друзьями.

Согласно правилам этики, взимать плату с друзей — это абсолютно нормальная и здоровая практика, которая помогает сохранить баланс в отношениях и, в первую очередь, уважать труд друг друга, — заверила она.

Она добавила, что должно настораживать, если друг настаивает именно на получении услуги «по дружбе». По ее мнению, речь идет уже о манипуляциях, возможно и неосознанных.

