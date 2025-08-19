Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:07

Психолог объяснила, нормально ли брать с друзей деньги за свои услуги

Психолог Темирханова: этика позволяет брать деньги с друзей за услуги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В обществе уже укоренилось правило «любой труд должен быть оплачен», заявила психолог Ольги Темирханова. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», это касается и отношений между друзьями.

Согласно правилам этики, взимать плату с друзей — это абсолютно нормальная и здоровая практика, которая помогает сохранить баланс в отношениях и, в первую очередь, уважать труд друг друга, — заверила она.

Она добавила, что должно настораживать, если друг настаивает именно на получении услуги «по дружбе». По ее мнению, речь идет уже о манипуляциях, возможно и неосознанных.

Ранее психолог Наталия Айринг посоветовала после отпуска дать себе время на адаптацию к работе и не подстраиваться под темп окружающих коллег. Для того чтобы легче войти в ресурсное состояние, можно начать вести личный дневник.

психологи
Друзья
услуги
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата
Удар по больнице и НПЗ в Волгограде: как ВСУ атакуют Россию 19 августа
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.