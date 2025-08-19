Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 10:18

Раскрыта новая схема мошенников с «заменой ТВ»

МВД: мошенники начали выманивать коды у пенсионеров под видом замены ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники начали звонить пенсионерам с предложением замены цифрового телевидения, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники утверждают, что в доме заменяют цифровое телевидение и просят назвать код из СМС для подключения к новой системе.

Если жертва выполняет просьбу злоумышленника, через некоторое время с ней связываются «сотрудники Роскомнадзора». Они уверяют пенсионера, что взломан его аккаунт на «Госуслугах» и оформлена доверенность на распоряжение банковскими счетами. Далее аферисты просят перевести все деньги на сторонние счета.

Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему, какие суммы и в каких банках у него находятся, — отметили в МВД.

Ранее в Подмосковье 62-летнюю женщину обманули мошенники, представившиеся сотрудниками «Почты России». Ей рассказали об «ошибочной посылке», а затем подключили якобы сотрудника Росфинмониторинга, который убедил пенсионерку собрать деньги для «блокировки доверенности». Под предлогом проверки она передала курьеру около 2 млн рублей.

До этого сообщалось, что мошенники начали похищать средства и данные россиян, обещая жертвам легкий заработок на маркетплейсе Wildberries. Злоумышленники создают фальшивые сайты, закрытые чаты и фейковые Telegram-каналы.

