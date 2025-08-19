Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Военных с детьми-инвалидами ждет расширение льгот на жилье

В России военнослужащие с детьми-инвалидами смогут получить жилье вне очереди

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении военнослужащим с детьми-инвалидами жилья вне очереди, передает ТАСС. Это станет возможным даже после достижения ребенком совершеннолетия.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — говорится в заключении кабмина.

В законопроекте предлагается внести изменения в формулировку закона и предоставить льготу для семей, в которых есть один или несколько детей, достигших 18 лет и имеющих инвалидность I группы с детства. В сопроводительном документе подчеркивается, что родители (или опекуны) детей с инвалидностью I группы обычно заботятся о них на протяжении всей жизни. В связи с этим такие семьи особенно нуждаются в собственном жилье, которое будет адаптировано для ухода за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время военнослужащие и лица, уволенные с военной службы, имеющие одного и более детей-инвалидов, могут претендовать на получение жилья или денежных средств для его приобретения. Однако статус ребенка-инвалида сохраняется только до достижения им 18 лет.

Ранее в Госдуме рассказали, какие льготы положены российским учителям. Среди них — сокращенная рабочая неделя, удлиненный оплачиваемый отпуск и возможность раз в 10 лет взять годовой неоплачиваемый отпуск с сохранением места работы.

