В Госдуме раскрыли, какие льготы положены российским учителям

Депутат Чаплин: учителя вправе уйти на пенсию после 25 лет стажа

Российские учителя могут уйти на пенсию после 25 лет стажа, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, педагогам также доступны другие льготы, включая сокращенную рабочую неделю и помощь в улучшении жилищных условий. Он отметил, что государство активно поддерживает работников образования, подчеркивая их социальную значимость.

Государство продолжает расширять меры поддержки педагогов, учитывая их особую социальную значимость. В 2025 году учителя могут рассчитывать на комплекс преференций. Педагоги имеют право на сокращенную рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск — до 56 дней для школьных учителей. Кроме того, раз в 10 лет они могут взять годовой неоплачиваемый отпуск с сохранением места работы. При наличии 25 лет педагогического стажа учителя сохраняют право на досрочную пенсию, хотя срок ее назначения теперь откладывается на пять лет, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что особые программы, такие как «Земский учитель», предусматривают единовременные выплаты до 2 млн рублей для переезжающих в сельскую местность. Также, по словам депутата, для педагогов предусмотрены надбавки за успехи учеников.

Учителя, переезжающие в сельскую местность по программе «Земский учитель», получают единовременную выплату до 2 млн рублей. Также предусмотрены надбавки за успехи учеников. Например, в Московской области за 100 баллов на ЕГЭ педагог получает 172,5 тысячи рублей. Многие регионы устанавливают дополнительные меры поддержки, о которых стоит узнавать в местных органах образования, — резюмировал Чаплин.

Ранее Минпросвещения России подготовило несколько моделей школьных расписаний для 1–11-х классов, которые помогут снизить учебную нагрузку на детей. Рекомендации уже согласованы с Роспотребнадзором и направлены в регионы. Адаптировать модели под свои условия сможет каждая школа.

