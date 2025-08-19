Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 09:56

Юрист объяснила, с каких выплат приставы не могут списывать долги

Юрист Георгиева заявила, что приставы не вправе взыскивать долги из маткапитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приставы не имеют право взыскивать задолженности из материнского капитала, а также монетизированных льгот, заявила «Москве 24» юрист Алла Георгиева. Она отметила, что перечень выплат, которые нельзя использовать для погашения долгов, утвержден в законе «Об исполнительном производстве».

Это пособия и выплаты на детей, в том числе по беременности и родам, а также материнский капитал. Также это касается пенсий в связи с потерей кормильца, любых денежных средств, возмещающих вред здоровью или потерю в результате чрезвычайных ситуаций, — отметила Георгиева.

Она уточнила, что приставам также запрещено списывать долг из монетизированных льгот, к примеру, компенсирующих проезд или приобретение лекарств. В случае, если незаконное удержание все-таки произошло, необходимо обращаться напрямую к приставу.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предупредил, что Социальный фонд России может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги. По общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. Однако по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.

