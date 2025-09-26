У многодетной матери отобрали «гробовые» мужа на СВО по одной причине

Мать троих детей из Курской области лишили выплат за погибшего на СВО супруга и признали брак фиктивным, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Отмечается, что женщина и военный расписались за несколько дней до его отправки на фронт.
Проверка показала, что регистрация брака состоялась за несколько дней до отправки мужчины в зону боевых действий, — сообщили в прокуратуре.
Ранее женщина была знакома с бойцом, он помогал матери троих детей по хозяйству за символическую плату. Параллельно она жила с отцом несовершеннолетних, вместе они вели быт. С учетом всех обстоятельств прокуратура направила заявление о признании брака с военным фиктивным, суд удовлетворил просьбу. Отмечается, что пока решение не вступило в законную силу.
Ранее мать бойца СВО рассказала о его тайных похоронах на мусульманском кладбище. По ее словам, женщина столкнулась с угрозами при попытке присутствовать на погребении собственного сына. Мать солдата уточнила, что тело было передано третьим лицам под предлогом его якобы принятия ислама.