Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 11:24

У многодетной матери отобрали «гробовые» мужа на СВО по одной причине

Многодетную мать из Курской области лишили выплат за погибшего на СВО мужа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мать троих детей из Курской области лишили выплат за погибшего на СВО супруга и признали брак фиктивным, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Отмечается, что женщина и военный расписались за несколько дней до его отправки на фронт.

Проверка показала, что регистрация брака состоялась за несколько дней до отправки мужчины в зону боевых действий, — сообщили в прокуратуре.

Ранее женщина была знакома с бойцом, он помогал матери троих детей по хозяйству за символическую плату. Параллельно она жила с отцом несовершеннолетних, вместе они вели быт. С учетом всех обстоятельств прокуратура направила заявление о признании брака с военным фиктивным, суд удовлетворил просьбу. Отмечается, что пока решение не вступило в законную силу.

Ранее мать бойца СВО рассказала о его тайных похоронах на мусульманском кладбище. По ее словам, женщина столкнулась с угрозами при попытке присутствовать на погребении собственного сына. Мать солдата уточнила, что тело было передано третьим лицам под предлогом его якобы принятия ислама.

СВО
Курская область
выплаты
фиктивные браки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.