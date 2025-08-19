Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 10:09

Ушел из жизни легенда «Салавата Юлаева»

На 60-м году жизни скончался бывший игрок «Салавата Юлаева» Константин Полозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скончался легендарный нападающий хоккейной команды «Салават Юлаев» Константин Полозов, сообщила пресс-служба клуба. Ему было 59 лет.

Причина смерти тренера и бывшего хоккеиста не уточняются. Полозов дебютировал в 1983 году, выйдя на площадку в основном составе «Салавата Юлаева». В том же сезоне он завоевал титулы чемпиона Европы и СССР среди юниоров. За 15 лет, проведенных в уфимской команде, спортсмен забросил 173 шайбы.

Завершив карьеру игрока, Константин Александрович занялся тренерской работой. Он возглавлял «Толпар» в Уфе и «Торос» в Нефтекамске. С нефтекамским клубом он сумел завоевать Кубок Братины.

Ранее скончалась советская и российская актриса театра, доцент кафедры искусствоведения Лариса Заовражнова. Ей было 78 лет. На сцене она запомнилась ролями в спектаклях «Страна Айгуль», «Аленький цветочек» и «Милицейская история».

До этого умер британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в «Супермене», «Звездных войнах» и других голливудских фильмах. Его семья рассказала, что смерть наступила утром 17 августа, но причины не раскрываются.

