Ушел из жизни легенда «Салавата Юлаева» На 60-м году жизни скончался бывший игрок «Салавата Юлаева» Константин Полозов

Скончался легендарный нападающий хоккейной команды «Салават Юлаев» Константин Полозов, сообщила пресс-служба клуба. Ему было 59 лет.

Причина смерти тренера и бывшего хоккеиста не уточняются. Полозов дебютировал в 1983 году, выйдя на площадку в основном составе «Салавата Юлаева». В том же сезоне он завоевал титулы чемпиона Европы и СССР среди юниоров. За 15 лет, проведенных в уфимской команде, спортсмен забросил 173 шайбы.

Завершив карьеру игрока, Константин Александрович занялся тренерской работой. Он возглавлял «Толпар» в Уфе и «Торос» в Нефтекамске. С нефтекамским клубом он сумел завоевать Кубок Братины.

