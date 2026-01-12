Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 22:31

Белорусский хоккеист вошел в историю КХЛ

Хоккеист минского «Динамо» Шипачев набрал 1000 очков впервые в истории КХЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отличился результативной передачей в матче против владивостокского «Адмирала», передает ТАСС. Он стал первым хоккеистом, преодолевшим рубеж в 1000 очков в истории КХЛ.

Шипачев достиг уникального результата в домашней игре регулярного чемпионата. На 60-й минуте встречи его ассист помог Вадиму Морозу забить победную шайбу, принесшую минчанам победу со счетом 2:1. На счету Шипачева в лиге теперь 314 шайб и 686 результативных передач в 1102 матчах. Помимо рекорда по набранным очкам, он также лидирует по количеству проведенных игр и сделанных голевых пасов в КХЛ. По числу забитых голов он уступает только завершившему карьеру Сергею Мозякину (419).

Больше всего очков в карьере Шипачев набрал в петербургском СКА (315). Далее в его послужном списке следуют московское «Динамо» (300), «Северсталь» (202), «Ак Барс» (103) и нынешнее минское «Динамо» (80), в состав которого он перешел летом 2024 года.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин продолжает переписывать снайперские рекорды НХЛ. В матче с «Нэшвилл Предаторз» форвард «Вашингтона» не только забил свой 917-й гол в лиге, но и достиг отметки в 20 шайб за сезон в 21-й раз в карьере.

хоккей
Динамо-Минск
рекорды
очки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о взрывах над российским курортным городом
Холода до -50, весна в феврале, эвакуация городов: как меняется климат в РФ
Владелец магазинов в Китае преподнес сотрудникам необычные подарки
Ревнивец сжег экс-сожительницу и ее сыновей в российском регионе
Бесславный финал элиты: почему ВСУ ликвидировали иностранный легион
Мощный пожар вспыхнул на территории Тимирязевской академии в Москве
Белый дом сообщил о миллионах тонн нефти, отправленных из Венесуэлы в США
Силы ПВО работают в небе над одним из российских регионов
США готовы к применению военной силы против Ирана
Белорусский хоккеист вошел в историю КХЛ
Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах вступили в силу
Режим опасности атаки БПЛА ввели в двух курортных городах России
В Таджикистане погиб чемпион мира по ММА
«Локальный конфликт»: сын Кадырова об инциденте на первенстве СКФО
Пассажир Cathay Pacific отправился в тюрьму за тайную съемку стюардесс
В Европе высмеяли ответ МИД Франции на пост Медведева
В МИД Ирана назвали виновников отключения интернета в стране
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА
«Наш подход»: в Индии объяснили принципы покупки оружия
МОК пригласил на ОИ-2026 еще двух россиян
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.