Белорусский хоккеист вошел в историю КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отличился результативной передачей в матче против владивостокского «Адмирала», передает ТАСС. Он стал первым хоккеистом, преодолевшим рубеж в 1000 очков в истории КХЛ.

Шипачев достиг уникального результата в домашней игре регулярного чемпионата. На 60-й минуте встречи его ассист помог Вадиму Морозу забить победную шайбу, принесшую минчанам победу со счетом 2:1. На счету Шипачева в лиге теперь 314 шайб и 686 результативных передач в 1102 матчах. Помимо рекорда по набранным очкам, он также лидирует по количеству проведенных игр и сделанных голевых пасов в КХЛ. По числу забитых голов он уступает только завершившему карьеру Сергею Мозякину (419).

Больше всего очков в карьере Шипачев набрал в петербургском СКА (315). Далее в его послужном списке следуют московское «Динамо» (300), «Северсталь» (202), «Ак Барс» (103) и нынешнее минское «Динамо» (80), в состав которого он перешел летом 2024 года.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин продолжает переписывать снайперские рекорды НХЛ. В матче с «Нэшвилл Предаторз» форвард «Вашингтона» не только забил свой 917-й гол в лиге, но и достиг отметки в 20 шайб за сезон в 21-й раз в карьере.