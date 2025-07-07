«Единая Россия» выдвинула Хинштейна на выборы губернатора Курской области

«Единая Россия» выдвинула Александра Хинштейна кандидатом в губернаторы Курской области, сообщается на сайте партии. На конференции курского регионального отделения партии 227 делегатов приняли участие в голосовании, Хинштейн получил подавляющую поддержку — 226 голосов «за», поблагодарив депутатов.

Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами, — сказал он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что совершил рабочий визит в Курскую область. Он отметил, что встретился с Хинштейном, вместе с которым посетил Суджу и Большое Солдатское. Чиновники оценили масштабы разрушений и наметили планы восстановления. Работы будут начаты после разминирования и обеспечены за счет федерального бюджета.

Между тем сам врио губернатора заявлял, что уровень коррупции в Курской области достиг высшей должностной планки. По его мнению, людям с уголовным прошлым не место в органах власти.