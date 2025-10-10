Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 10:50

Стала известна причина отмены президентских выборов в Румынии

Людовик Орбан: выборы в Румынии отменили из-за отсутствия кандидатов от власти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президентские выборы в Румынии 2024 года были отменены из-за отсутствия кандидатов от правящей коалиции во втором туре, заявил экс-премьер Людовик Орбан. По его мнению, власти приняли данное решение, поскольку в финальной стадии голосования не оказалось представителей системных партий, контролировавших все ветви власти, передает РИА Новости.

Я думаю, что среди причин, по которым было принято решение об отмене выборов, был тот факт, что в финальном туре не было ни одного кандидата от партий власти, системных партий, которым в то время принадлежала вся власть, включая президентскую власть и власть институтов, подчиненных президенту, — говорится в заявлении.

Ранее бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску в интервью Такеру Карлсону заявил, что его страна способна стать катализатором начала третьей мировой войны по инициативе НАТО. Политик отметил, что хотя подобное развитие событий противоречит национальным интересам Румынии, государство будет втянуто в конфликт в силу своей стратегической значимости для Североатлантического альянса.

Кроме того, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов сообщил о рассмотрении румынским политическим руководством возможности интеграции с Молдавией через упрощенную парламентскую процедуру. По оценке специалиста, Бухарест способен реализовать данное объединение без проведения всенародных референдумов в обоих государствах.

