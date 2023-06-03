Депутат Госдумы заявил о «потерянных смыслах» и «нереальных целях» СВО Депутат Госдумы Затулин: Россия не достигла заявленных целей спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, первоначальный план действий оказался нереальным. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?». По его словам, в настоящее время Россия не демонстрирует таких победных результатов, которые бы «хотела сама себе поставить в заслугу».

Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл, — сказал Затулин.

Он также подчеркнул, что до настоящего времени не решен целый ряд вопросов, «когда дело касается перехода на военные рельсы». Кроме того, Затулин указал, что российские силы «так и не вошли в город Запорожье, а город Херсон мы оставили».

Депутат отметил, что изначальный план СВО, предполагавший быструю и успешную силовую акцию РФ, после которой «украинское государство разваливается и без особых жертв удается достичь того, чего не удалось достичь в течение восьми лет», сорвался и «просто был нереальный в своей основе». В этой связи Затулин призвал переходить к «другому плану», который «должен быть».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к контактам для достижения задач на Украине иными путями, чем военная спецоперация. Тем не менее, отметил он, Запад не дает такой возможности.