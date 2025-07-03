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03 июля 2025 в 10:32

Девушка попала в травмпункт после того, как отбилась от маньяка

Юный маньяк чуть не изнасиловал 17-летнюю петербурженку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Веселом Поселке Санкт-Петербурга 17-летняя девушка с трудом отбилась от насильника, сообщает АН «Оперативное прикрытие». По данным агентства, инцидент произошел в коммунальной квартире в доме на углу Дальневосточного проспекта и улицы Антонова-Овсеенко.

Только 2 июля она обратилась в травмпункт. У нее диагностированы множественные ушибы и кровоподтеки обоих и голеней, ушиб и кровоподтек левой груди. От госпитализации девушка отказалась.

Силовикам пострадавшая рассказала, что насильника зовут Иван. На вид ему 18–19 лет, рост — примерно 177 см. Он одет в черную кожаную куртку с изображением белого черепа на спине и зеленые спортивные штаны с белыми полосками. Ведется доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на юге Санкт-Петербурга силовики задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в съемке и распространении детской порнографии. Его жертвой стала восьмилетняя девочка.

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