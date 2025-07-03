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03 июля 2025 в 10:43

Украина попалась на попытке скрыть последствия взрыва в Житомире

Рогов заявил, что Киев пытается скрыть последствия взрыва в украинском Житомире

Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Власти Украины утаивают информацию о мощном взрыве в Житомире, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, взрыв разрушил два производственных объекта, предположительно переоборудованных для нужд украинских вооруженных сил.

Пока что гауляйтеры [президента Украины Владимира] Зеленского замалчивают причину мощного взрыва, делая вид, что якобы ничего не понимают, — подчеркнул член ОП РФ.

По словам Рогова, инцидент произошел на мебельной фабрике Buczynski в районе восточного выезда из города. Он выразил уверенность, что предприятие использовали как военный объект, хотя точное содержимое складов еще предстоит установить. Рогов отметил, что сила взрыва оказалась настолько велика, что пострадали соседние здания.

Ранее стало известно, что трассу Житомир — Киев полностью перекрыли из-за взрыва. По данным украинских СМИ, ЧП произошло на автозаправочной станции, в результате чего загорелись соседние здания.

Украина
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Владимир Рогов
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