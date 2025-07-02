Трассу на Киев полностью перекрыли из-за мощного взрыва

Трасса Житомир — Киев полностью перекрыта из-за взрыва, пишет украинский Telegram-канал Інсайдер UA. Сообщается, что ЧП произошло на автозаправочной станции. Есть много пострадавших, горят соседние здания.

Ранее телеканал «Новости.LIVE» сообщил, что сильные взрывы прогремели в Житомире, при этом не была объявлена воздушная тревога. По данным источников, в городе загорелась автозаправка. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как высоко в небо поднимается густой столб дыма.

До этого сообщалось, что взрыв раздался в Харькове. Уточнялось, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Глава районной военной администрации Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. На месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

На днях в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов.