Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 июля 2025 в 21:06

Трассу на Киев полностью перекрыли из-за мощного взрыва

Трасса Житомир — Киев полностью перекрыта из-за взрыва на АЗС

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Global Look Press

Трасса Житомир — Киев полностью перекрыта из-за взрыва, пишет украинский Telegram-канал Інсайдер UA. Сообщается, что ЧП произошло на автозаправочной станции. Есть много пострадавших, горят соседние здания.

Ранее телеканал «Новости.LIVE» сообщил, что сильные взрывы прогремели в Житомире, при этом не была объявлена воздушная тревога. По данным источников, в городе загорелась автозаправка. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как высоко в небо поднимается густой столб дыма.

До этого сообщалось, что взрыв раздался в Харькове. Уточнялось, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Глава районной военной администрации Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. На месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

На днях в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов.

Украина
взрывы
происшествия
Киев
пожары
инциденты
дым
дороги
перекрытие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, при каких условиях Петербург затопит даже с дамбой
Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах курян
VK запустила биржу видеоконтента для креаторов и заказчиков
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из России стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.