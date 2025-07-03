Раненного на СВО россиянина отказались лечить в Костроме URA.RU: раненного на СВО бойца отказались лечить в Костроме

Принимавший участие в СВО житель Свердловской области по имени Константин получил отказ в предоставлении медицинской помощи в Костроме, сообщает URA.RU. По данным портала, несмотря на тяжелые ранения и неоднократные обращения в медучреждения, военный не смог добиться полноценного лечения.

Военнослужащий отметил, что с октября по ноябрь прошлого года получил ряд серьезных травм: перелом крестца, контузии, осколочные ранения, травмы суставов. Боец частично потерял слух и зрение, но продолжал эвакуацию раненых товарищей. В итоге Константина представили к ордену Мужества. В марте 2025 года мужчине предоставили отпуск по болезни.

В дальнейшем при попытке пройти лечение и военно-врачебную комиссию (ВВК) в госпитале в Костроме мне было отказано. Причиной отказа назвали отсутствие направления от командира медроты, несмотря на наличие подписанного командиром части рапорта, – рассказал Константин.

Мужчина отметил, что ему приходится принимать обезболивающие препараты самостоятельно. Он передвигается с помощью трости. Константин утверждает, что «не получил необходимого лечения и не прошел ВВК для определения пригодности к дальнейшей службе». Он не намерен возвращаться к гражданской жизни, а хочет «восстановить здоровье и вновь приступить к исполнению боевых задач».

Ранее замглавы Минобороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на совещании у президента заявила, что полномочия фонда по поддержке ветеранов СВО с инвалидностью стоит распространить на действующих военнослужащих, которые получили тяжелые ранения. По ее словам, многие бойцы принимают решение остаться служить в рядах Вооруженных сил или других силовых ведомств вопреки тяжелым ранениям и инвалидности.