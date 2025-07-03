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03 июля 2025 в 10:36

Президент Киргизии вылетел в Азербайджан на саммит ОЭС

Лидер Киргизии Жапаров примет участие в саммите ОЭС в азербайджанском Ханкенди

Президент Киргизии Садыр Жапаров Президент Киргизии Садыр Жапаров Фото: Presidential press service of Ky/XinHua/Global Look Press

Президент Киргизии Садыр Жапаров направился с рабочим визитом в Азербайджан для участия в саммите глав государств Организации экономического сотрудничества, сообщил руководитель отдела внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип. По его словам, которые передает 24.KG, мероприятие пройдет в городе Ханкенди.

Темой встречи станет «Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего». В саммите, помимо глав Киргизии и Азербайджана, также примут участие лидеры Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Туркмении.

Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата, — пояснил Абдумуталип.

Ранее Жапаров во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что между Бишкеком и Москвой есть полное взаимопонимание и нет политических разногласий. Он отметил, что в республике ждут визита Путина на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре этого года, передает пресс-служба Кремля.

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