Президент Киргизии вылетел в Азербайджан на саммит ОЭС Лидер Киргизии Жапаров примет участие в саммите ОЭС в азербайджанском Ханкенди

Президент Киргизии Садыр Жапаров направился с рабочим визитом в Азербайджан для участия в саммите глав государств Организации экономического сотрудничества, сообщил руководитель отдела внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип. По его словам, которые передает 24.KG, мероприятие пройдет в городе Ханкенди.

Темой встречи станет «Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего». В саммите, помимо глав Киргизии и Азербайджана, также примут участие лидеры Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Турции и Туркмении.

Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата, — пояснил Абдумуталип.

Ранее Жапаров во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что между Бишкеком и Москвой есть полное взаимопонимание и нет политических разногласий. Он отметил, что в республике ждут визита Путина на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре этого года, передает пресс-служба Кремля.