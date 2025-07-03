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03 июля 2025 в 10:28

Захарова рассказала, к чему адаптировалась Россия

Захарова: Россия адаптировалась к давлению и санкционным режимам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем санкционным режимам, заявила корреспонденту NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала информацию американского сенатора Линдси Грэма о готовности президента США Дональда Трампа продвинуть билль, ужесточающий санкции против России и предусматривающий 500%-е пошлины на продукцию торговых партнеров Москвы.

Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем их пакетам, ко всем их санкционным режимам. И как показывает практика, это все бьет в первую очередь по тем, кто подобную антироссийскую политику инициировал, — заявила Захарова.

Дипломат рекомендовала ориентироваться в данном случае «на заявления, цифры и факты, которые были представлены руководством страны, президентом, председателем правительства, профильными ведомствами». По ее словам, Грэм не объяснил, «как это сопряжено с санкциями, которые введены на все российское в Соединенных Штатах Америки — и на компании, и на банки, и на товары».

Наверное, хотел создать какой-то медийный эффект вокруг собственной персоны, — предположила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что США формируют инвестиционный климат приказами мировому бизнесу, в частности нефтедобытчикам. По ее словам, Вашингтон провел «мастер-класс по климат-контролю, отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие инвестиции».

Мария Захарова
Линдси Грэм
санкции
Россия
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