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03 июля 2025 в 10:30

Военэксперт объяснил бегство жителей Сум из города

Военэксперт Дандыкин: жители Сум бегут из города в ожидании штурма

Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Сум бросают свои дома, так как не хотят оставаться в городе во время возможного штурма, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. При этом, по его словам, Вооруженные силы России не пойдут на такой шаг. Военэксперт добавил, что у армии РФ есть опыт взятия городов под контроль с минимальным ущербом.

Россия продвигается, стоит ждать взятия Енакиевки, а это прямая дорога на Сумы. Наша артиллерия бьет по окраинам города. До 2022 года население Сум было около 300 тысяч, сейчас до 140 тысяч. ВСУ, думая, что ВС РФ пойдут на штурм города, займут подвалы и жилые дома. Отток населения Сум продолжится. Но армия России вряд ли пойдет на штурм, это не наш вариант. У нас были примеры, когда города брали практически не разрушенными, — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что из-за больших потерь ВСУ на Сумское направление переброшено спецподразделение Главного управления разведки МО Украины «Артан». Это формирование действует в составе штурмовых групп, куда входят принудительно мобилизованные украинцы.

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