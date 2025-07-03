В зоне СВО развернули уникальную систему беспроводной связи

Военные связисты 25-й общевойсковой армии Западной группировки установили уникальную систему беспроводного широкополосного доступа между удаленными подразделениями, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Отмечается, что для такой связи необязательно прокладывать кабель.

Мы сделали беспроводной широкополосный доступ. Устанавливали радиомосты между двумя организмами — двумя подразделениями. Уникальность этой связи в том, что необязательно кабель прокладывать, — сказал командир взвода связи с позывным Кузнец.

В ведомстве пояснили, что бойцы обеспечили устойчивую связь на расстоянии до 50 км, что позволяет передавать большие объемы данных по воздушному каналу связи. Технология, по их словам, позволяет оперативно организовывать защищенные каналы передачи даже в самых сложных условиях боевой обстановки.

Ранее сообщалось, что связисты отдельного батальона связи 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западной группировки войск начали применять новые станции спутниковой связи «Спирит-030». Отмечается, что новую разработку отличают размеры, простота в работе, мобильность и качество сигнала.

До этого группировка войск «Запад» нанесла серьезный удар по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма подчеркнул, что были уничтожены ключевые объекты связи и управления, включая станцию Starlink. Также противник лишился значительного количества техники и живой силы.