«Началось»: в Минобороны сообщили о крупномасштабном наступлении ВСУ Минобороны: ВСУ 4 июня пошли в наступление на пяти участках фронта

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали анонсированное прежде крупномасштабное наступление. Утром 4 июня противник двинул крупные силы сразу на пяти участках линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Противник ввел в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, — подчеркивается в сообщении.

По данным военного ведомства, такой выбор ВСУ региона наступления связан с тем, что в Киеве Южно-Донецкое направление считают наиболее уязвимым участком в российской обороне. Целью являлось прорвать ее, однако противник своих задач не добился, считают в Минобороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление. 3 июня в интервью газете The Wall Street Journal он отметил, что не знает, сколько времени оно может занять, но Украина собирается это сделать, и готова к нему.