Украинские диверсанты пытались форсировать реку под Белгородом Минобороны РФ заявило о попытке украинской ДРГ переправиться через реку в Белгородской области

Фото: US Navy/via Global Look Press

Российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. По противнику нанесли удар из артиллерии, он был рассеян и отошел, говорится в Telegram-канале ведомства.

4 июня сего года подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ РФ выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар, — заявили в МО РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в селе Новая Таволжанка шел бой с группой диверсантов, которые требовали встречи с ним. Глава региона выразил надежду, что ДРГ будет уничтожена, заявив, что не может быть иного исхода, кроме как ее ликвидация, поскольку от рук противника в Белгородской области, по словам Гладкова, каждый день погибают мирные жители.

При этом он согласился встретиться с ДРГ для возвращения пленных. О рейде на территорию РФ заявляли бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса».

Утром 4 июня Гладков сообщал об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ. Глава Белгородчины заявил, что под украинские удары попал рынок в центре Шебекино, а также частный сектор и район зернохранилища. Кроме того, были обстреляны села Муром и Новая Таволжанка.