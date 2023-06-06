Стало известно, сколько армия РФ уничтожила «Леопардов» Минобороны: ВС России уничтожили свыше 1,5 тысячи солдат ВСУ, 28 танков, включая 8 Leopard

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Министерство обороны Российской Федерации во вторник заявило, что отбило новую атаку украинских вооруженных сил на южнодонецком направлении. По данным ведомства, было уничтожено более 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10RC) и 109 боевых бронированных машин.

Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон. Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них восемь «Леопардов» производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин, — подчеркнули в Минобороны России.

В Минобороны России добавили, что наступление продолжалось в течение всего 5 июня. Противник сосредоточил свои основные усилия на времевском выступе южнодонецкого направления. По данным ведомства, по противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами. В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток», противник был остановлен.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего со стороны противника было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.