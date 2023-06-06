Мэр Новой Каховки прокомментировал сообщения о подрыве Каховской ГЭС Мэр Новой Каховки Леонтьев назвал бредом сообщения о подрыве Каховской ГЭС

Фото: Andrei Rubtsov/TASS

Мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев

Мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев отрицает сообщения о подрыве Каховской гидроэлектростанции, передает РИА Новости. Такую информацию ранее распространили несколько Telegram-каналов, некоторые даже опубликовали кадры взрыва дамбы украинскими военными.

Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно, — заявил Леонтьев.

Каховская гидроэлектростанция является шестым (нижним и последним) звеном каскада днепровских ГЭС и находится в пяти километрах от Новой Каховки в Херсонской области. Ранее Россия отправила письмо в Совет Безопасности ООН с призывом прекратить провокации, связанные с обстрелом гидроэлектростанции со стороны украинских военных.

Ранее российские военные сбили украинский штурмовик Су-25, который оказывал поддержку ВСУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области. Благодаря этому украинские десантники остались без воздушной поддержки и не смогли выполнить задуманное.

В мае глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о попытке покушения на него украинской стороной. По его словам, ВСУ получили данные о его местонахождении, после чего по этому месту были нанесены два ракетных удара. Леонтьев подчеркнул, что украинская сторона получила неверную информацию о месте его пребывания и поэтому мэр не пострадал.