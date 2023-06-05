Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ В Херсонской области сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25, который оказывал поддержку ВСУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с происходящим. Благодаря этому украинские десантники остались без воздушной поддержки и не смогли выполнить задуманное.

Сбит самолет ВСУ на Херсонском направлении 5 июня 2023 года. Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки, — сообщил источник агентства.

По его словам, один из двух штурмовиков Су-25 сбили стрелки-зенитчики из соединения группировки войск «Днепр» при помощи ПЗРК «Верба». Обломки самолета упали в районе населенного пункта Осокоровка, который располагается на берегу Днепра, контролируемом киевскими военными. Второй самолет был вынужден прекратить выполнение своей задачи и покинуть зону боя.

Ранее бывший советник президента Украины Кучмы заявил, что наступающие войска ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной российской армией. По его словам, оборона РФ включает четыре линии. Соскин также отметил, что после неудачи ВСУ на украинском информационном поле наступила тишина, масштабы потерь киевских военных замалчиваются всеми СМИ.