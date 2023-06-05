Зеленскому сообщили, с чем столкнулись наступающие ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ встретила тщательно подготовленная российская армия

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наступающие войска ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной российской армией, заявил в своем YouTube-блоге Олег Соскин, бывший советник президента Украины Кучмы. По его словам, оборона РФ включает четыре линии.

Там четыре линии обороны, прострелен каждый сектор. <…> Беспилотники следят за пространством 24 часа в сутки, поэтому фактора внезапности там нет, — поделился эксперт.

Соскин также отметил, что после неудачи ВСУ на украинском информационном поле наступила тишина, масштабы потерь киевских военных замалчиваются всеми СМИ.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего со стороны противника было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.

Ранее неназванные чиновники американской администрации рассказали, что появившаяся информация об атаках на линии фронта на Украине может указывать на начало контрнаступления ВСУ. По их словам, данные, подтверждающие этот факт, были получены с помощью военных спутников США. Уточняется, что американские космические аппараты обладают возможностями инфракрасного отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.