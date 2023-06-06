Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров РИА Новости: уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров

Уровень подъема воды в Новой Каховке в результате обстрела Каховской ГЭС достиг 10 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Источник агентства добавил, что в прибрежном населенном пункте Днепряны уровень воды достиг отметки в восемь метров, в Корсунке — 5,3 метра.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет.