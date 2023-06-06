ЗАЭС столкнулась с проблемой из-за разрушения Каховской ГЭС Гросси: уровень воды для охлаждения Запорожской АЭС серьезно упал

Фото: Офис президента Украины

Уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он объяснил, что продолжительное отсутствие воды нарушит работу аварийных дизельных генераторов. По его словам, которые приводит ТАСС, угрозы для безопасности атомной электростанции нет.

Отсутствие воды для охлаждения <...> в течение длительного времени может привести к <...> выходу из строя аварийных дизельных генераторов <...>. Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственной угрозы для безопасности электростанции нет, — говорится в заявлении Гросси.

Глава МАГАТЭ уточнил, что если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 м, то ее не удастся продолжать закачивать, однако у Запорожской АЭС есть ряд альтернативных источников воды для охлаждения.

До этого украинская компания «Энергоатом» сообщила о стремительном снижении уровня воды в Днепре выше разрушенной плотины ГЭС. По состоянию на 08:00, пруд-охладитель наполнен на 16,6 метра, чего достаточно для обеспечения нужд Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды.