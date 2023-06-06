В ГД предложили потребовать денег у Запада на восстановление Каховской ГЭС Депутат ГД Чепа предложил потребовать денег у Запада на восстановление Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

России предстоит восстанавливать частично разрушенную Каховскую ГЭС и другие объекты инфраструктуры, которые пострадали в ходе боевых действий, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он предложил потребовать у Европы денег на данные цели, если для разрушения объектов применялось западное оружие.

Нам придется восстанавливать и ГЭС, и другую инфраструктуру. Нашим следственным органам необходимо будет установить, с помощью чего именно был произведен взрыв: с помощью РСЗО «Ольха» или западного оружия? В последнем случае нужно потребовать компенсацию с Запада на восстановление инфраструктуры, — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, Россия должна выдвигать данные требования вне зависимости от согласия западных стран компенсировать затраты. Он также напомнил, как бывший глава СССР Никита Хрущев «стучал каблуком по трибуне ООН», выражая свое несогласие с позицией Запада.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции. Вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды. Мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев уточнил, что удары украинской армии привели к разрушению задвижек плотины Каховской ГЭС.