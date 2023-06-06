Рухнула дамба Каховской ГЭС, тонут целые поселки: как ВСУ атакуют РФ 6 июня Плотина практически разрушена, уровень воды неуклонно растет

Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции. Вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды. Мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев уточнил, что удары украинской армии привели к разрушению задвижек плотины Каховской ГЭС. За минувшие сутки обстрелам ВСУ также подверглись Белгородская область и Донецкая Народная Республика (ДНР). Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Насколько пострадала Каховская ГЭС

Утром 6 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские военные нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции. По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Мэр Новой Каховки Леонтьев рассказал, что в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции украинскими военными была разрушена верхняя часть ГЭС. Он уточнил при этом, что после обстрела уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал Леонтьев.

Сначала ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщил, что в результате обстрелов Каховской ГЭС были разрушены 11 из 28 пролетов. Позднее появилась информация, что разрушена уже половина пролетов, обрушение продолжается. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Будут ли эвакуировать жителей

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет. Однако жителей прибрежных районов Херсонской области готовят к возможной эвакуации из-за угрозы затопления населенных пунктов. ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона сообщил, что около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва плотины.

«В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь. Органы власти также организуют возможность для эвакуации маломобильных граждан», — говорится в сообщении Херсонской администрации.

Позднее Леонтьев подтвердил, что в Херсонской области началась эвакуация жителей домов, подтопленных в результате разрушения задвижек Каховской ГЭС. По данным РИА Новости, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг уже 10 метров. Также агентство сообщает, что украинская артиллерия продолжает обстрелы Каховской ГЭС. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

Удастся ли восстановить Каховскую ГЭС

Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на украинские власти. В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что восстановить объект не получится, его придется отстраивать заново после завершения специальной военной операции (СВО).

«Очевидно, что [ремонт ГЭС] сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 1950-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», — сказал Леонтьев.

По его словам, разрушение ГЭС — катастрофа, которую создали украинские власти и те, кто ими управляет.

Обстрелы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вечером 5 июня над Белгородом сработала система ПВО по трем воздушным целям. Он также сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.

По словам главы региона, в селе Глотово Грайворонского округа пострадал 14-летний мальчик. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В ЦРБ ему оказали первую медпомощь, добавил губернатор. Гладков также сообщил, что в селе повреждено одно частное домовладение — осколками снаряда были выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждения зафиксированы в том числе у хозпостроек.

Также губернатор добавил, что по селу Журавлевка было выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. «В селе Драгунское противник сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотника. В результате поврежден один из энергетических объектов», — отметил Гладков.

По Шебекинскому городскому округу ВСУ вновь предприняли массированную атаку. По информации главы региона, 5 июня там была выпущена 491 единица различных боеприпасов.

«В городе Шебекино удары наносились в большинстве своём по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется», — сказал Гладков.

Обстрелы ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что за последние 24 часа ВСУ 60 раз обстреляли территорию республики. Всего было выпущено 324 боеприпаса. В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Ольгинка и Волноваха.

ВСУ готовили «грязные» бомбы для терактов в РФ

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт с использованием «грязных бомб» (взрывчатка, дополненная радиоактивными материалами. — NEWS.ru) на территории аэродрома Северный в Ивановской области. По данным ведомства, организатором готовившегося нападения является Главное управление разведки Минобороны Украины.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой «грязной бомбы», — рассказали в ведомстве.

Как заявили в ФСБ, в ГУР МО Украины была создана специальная служба для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики в России. В одной из украинских войсковых частей создавался план по доставке и закладке «грязных бомб» с таймерами. С начала 2023 года было совершено пять боевых вылетов из Украины в Россию.

Двое летчиков были задержаны ФСБ. В ходе допроса, по утверждению спецслужбы, они признались, что Киев изучал возможность переброски в Россию переносных ядерных зарядов с целью совершения терактов. Одному из задержанных поставили задачу вылета на бомбометание в Брянской области. По словам второго летчика, их целью должен был стать склад горючего в Брянской области.

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