Гладков: система ПВО сработала над Белгородом по трем воздушным целям

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО по трем воздушным целям. Других подробностей глава региона не привел, о наличии пострадавших и разрушениях пока неизвестно. Он также сообщил, что под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по 3 воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал он.

В селе Глотово Грайворонского округа пострадал 14-летний мальчик, в момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В ЦРБ ему оказали первую медпомощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу, указывает Гладков.

В селе также повреждено одно частное домовладение, в результате падения снаряда были выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждения зафиксированы в том числе у хозпостроек.

Населенные пункты Сподарюшино, Почаево и Козинка не пострадали, уточнил он.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов в cвою очередь заявил, что 5 июня ВСУ за утро выпустили более 70 реактивных снарядов из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области. О пострадавших он не cообщал.