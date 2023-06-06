Пушилин заявил, что ВСУ пытаются перейти в контрнаступление

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ пытаются перейти в контрнаступление, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, такие маневры украинской армии прослеживаются на разных участках линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

Попытки обострения, или так называемого контрнаступления прослеживаются на разных участках в ДНР, пытаются прощупывать, — сказал Пушилин.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные начали активно стягивать западные артиллерийские системы к линии фронта на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. По его словам, на данных направлениях ранее уже встречались иностранные самоходные артиллерийские установки, однако в последнее время их число резко возросло.

В ночь на 6 июня Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские силы отбили новую атаку украинской армии на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, было уничтожено более 1,5 тысячи украинских военных, 109 боевых бронированных машин и 28 танков, среди которых восемь Leopard и три колесных танка AMX-10RC.