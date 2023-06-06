Названы три направления в зоне СВО, куда ВСУ стягивают артиллерию Марочко: ВСУ стягивают артиллерию к Донецкому, Купянскому и Краснолиманскому направлениям

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

Krab

Украинские военные начали активно стягивать западные артиллерийские системы к линии фронта на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях в зоне СВО, заявил в беседе с РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на данных направлениях ранее уже встречались иностранные самоходные артиллерийские установки (САУ), однако в последнее время их число резко возросло.

Средствами объективного контроля и агентурной сетью за несколько суток в зоне ответственности Южной группировки (ВС РФ) выявлены САУ Caesar (Франция), Paladin и М109 (США), Panzerhaubitze 2000 (Германия), Krab (Польша), гаубицы L-118 (Великобритания) М777 (США), FH70 (Великобритания, Германия, Италия), — сказал Марочко.

Как сообщили в Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего со стороны противника было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.

Ранее неназванные чиновники американской администрации рассказали, что появившаяся информация об атаках на линии фронта на Украине может указывать на начало контрнаступления ВСУ. По их словам, данные, подтверждающие этот факт, были получены с помощью военных спутников США. Уточняется, что американские космические аппараты обладают возможностями инфракрасного отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.