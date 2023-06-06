Украина готовила переброску ядерных зарядов в Россию для терактов ФСБ раскрыла планы переброски Киевом переносных ядерных зарядов в Россию

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Киев изучал возможность переброски в Россию переносных ядерных зарядов с целью совершения терактов, рассказал в ходе допроса пилот украинской военной разведки по фамилии Шиманский, задержанный ФСБ. Второй летчик, украинец Александр Морозов, рассказал, что ему ставили задачу вылета в составе пары на бомбометание в Брянской области, передает РИА Новости.

Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски [в Россию] «грязной» ядерной бомбы для радиоактивных заражений, малых переносных ядерных зарядов. Они не так много весят, — сказал Шиманский.

По словам второго летчика, их целью должен был стать склад горючего в Брянской области. Морозов сказал, что его самолет был поврежден, совершил вынужденную посадку, впоследствии он попал в плен.

Оба пилота были задержаны в рамках спецопераций. Они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах. По данным ФСБ, Киев планировал совершить в России теракт с помощью «грязной» бомбы и привести местность для проживания людей в негодность. Как установила российская спецслужба, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией для проведения диверсий, с начала 2023 года было пять боевых вылетов в РФ, в результате были повреждены объекты ТЭК в приграничье.

5 апреля в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет А-22, летчик был задержан. Пилот изначально утверждал, что в паре с другим А-22 выполнял полет для фотографирования местности.