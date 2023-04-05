Украинский самолет рухнул под Брянском: что он тут делал, какое вез оружие Пограничники задержали пилота украинского А-22, упавшего в Брянской области

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5 апреля в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, сообщило пограничное управление ФСБ по региону. Пилот задержан. Что украинский летчик рассказал российским правоохранителям о целях своего полета над территорией РФ и какие находки им удалось сделать в лесополосе, где пытался спрятаться пилот, — в материале NEWS.ru.

Что известно о падении украинского самолета под Брянском

Брянское погрануправление ФСБ сообщило о крушении самолета, нарушившего госграницу, вечером 5 апреля.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 5 апреля 2023 года зафиксировано нарушение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию украинским легкомоторным самолетом. Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области», — сообщили в ФСБ.

Глава Клинцовского района Виктор Савченко рассказал ТАСС, что в результате происшествия никто не пострадал. Самолет упал в поле, никаких повреждений и разрушений на земле нет.

Куда и зачем летел украинский самолет

По информации Telegram-канала Mash, в Брянской области потерпел крушение «Аэропракт А-22» «Летучая лисица» — это двухместный сверхлегкий аппарат. По версии Mash, самолет направлялся в сторону нефтепровода «Дружба», предположительно, намереваясь сбросить на него бомбу.

Канал утверждает, что задержанный пилот ранее уже пересекал российскую границу, когда вместе еще с одним А-22 пытался сбросить бомбу на вышку сотовой связи, но тогда самолетам удалось скрыться.

Почему упал украинский самолет

Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что «Аэропракт» мог быть сбит из стрелкового оружия, в результате воздушное судно получило повреждения, пилоту пришлось совершить аварийную посадку. Минобороны эту информацию пока не комментировало.

Что рассказал пилот о себе, цели полета и найденном у него оружии

Telegram-канал SHOT сообщил, что у сбитого украинского летчика при себе обнаружили автомат и бронежилет. После аварийной посадки пилот пытался спрятаться от пограничников в лесополосе, также он присыпал землей оружие и боеприпасы. Однако беглец был быстро пойман. Как уточнил Telegram-канал «Военный обозреватель», у пилота нашли автомат АКС-74У с боекомплектом.

Видео допроса летчика опубликовал Telegram-канал Baza. По словам мужчины, он не знал, что летит в Россию. Пилот заявил, что является не военным, а гражданским летчиком, перед которым поставили задачу «лететь за ведущим и фотографировать по команде».

«Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет. <...> Было сказано, что мы летим на юг по маршруту... Ну, в сторону, скажем, из Киевской области на юг... Место взлета... Привезли меня на площадку авиахимработ, старая площадка. На планшете был пионерлагерь отмечен, потом планшет выключился, и я летел за ведущим», — заявил задержанный пилот.

Бронежилет и автомат, как объяснил украинский летчик, ему дали «для защиты». Такое же оружие перед полетом, с его слов, дали ведущему, который на таком же самолете якобы шел впереди. Мужчина заверил представителей ФСБ и Росгвардии, что после начала специальной военной операции России на Украине не поднимался в небо. Второй летчик, по его словам, тоже гражданский. Причиной падения А-22 пилот назвал поломку винта.

Сколько обещали заплатить украинскому летчику

Задержанный пояснил, что за выполнение задачи ему пообещали заплатить 50 тысяч гривен (около 107 тысяч рублей). По версии Baza, пилот мог заниматься разведкой по заданию ВСУ.

Однако источник в Росвардии рассказал СМИ, что по предварительной версии, украинский самолет был один, пилота вели по средствам связи.

В пресс-службе регионального погрануправления ФСБ отметили, что в отношении задержанного пилота проводится разбирательство.