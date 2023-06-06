Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа украинские вооруженные силы обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 60 раз, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 324 боеприпаса.

В течение прошедших суток было зарегистрировано 60 случаев обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, — говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что украинские войска выпустили 324 единицы разнообразных боеприпасов.

В зоне обстрела оказались шесть населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Ольгинка и Волноваха.

В день до этого было зафиксировано 52 обстрела со стороны вооруженных формирований Украины.

Ранее российские военные и пограничники выявили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По противнику нанесли удар из артиллерии, он был рассеян и отошел.

Утром 4 июня Гладков сообщал об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ. Глава Белгородчины заявил, что под украинские удары попал рынок в центре Шебекино, а также частный сектор и район зернохранилища. Кроме того, были обстреляны села Муром и Новая Таволжанка.