Гладков: Шебекинский округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июня написал в своем Telegram, что Шебекинский округ находится под обстрелом ВСУ. По его словам, пострадавших нет.

Шебекинский округ под обстрелом. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщил глава региона.

Он пояснил, что украинские военные наносят удары по торговым модулям на территории рынка в центре Шебекино. В результате ряда прямых попаданий вспыхнули три пожара: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища.

Губернатор сообщил, что в Муроме ВСУ обстреливают разные части села. Зафиксировано попадание в частный дом, жителей которого в этот момент в доме не было.

ВСУ также ударили по Новой Таволжанке, где снаряд угодил в четырехэтажный дом и повредил крышу. Также повреждения получили Дом культуры и центральная площадь.

В этот же день Гладков сообщал, что системы ПВО сработали в небе над Белгородом.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что 3 июня две женщины погибли в результате обстрелов ВСУ Белгородской области. По его словам, пожилая женщина была убита в Новой Таволжанке, другая — в поселке Безлюдовка. Еще два человека получили ранения.

До этого Гладков сообщил, что при обстреле Белгородской области за сутки погибли пять человек, еще 16 местных жителей пострадали. Наиболее массированной атаке ВСУ подверглась территория Шебекинского городского округа. Гладков подчеркнул, что ночь в регионе была беспокойной — над Белгородом сработала система ПВО. Тяжелые последствия обстрелов были зафиксированы в Валуйском округе.