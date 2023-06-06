Военэксперт назвал вероятные причины разрушений на Каховской ГЭС Военэксперт Суконкин: разрушения Каховской ГЭС могли быть вызваны накопительным эффектом от ударов ВСУ

Фото: Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что разрушения на Каховской ГЭС вызваны «накопительным эффектом» от повреждений на фоне попыток Вооруженных сил Украины нанести по гидроэлектростанции удар. Собеседник не исключил, что ГЭС пострадала из-за прямой атаки ВСУ.

Тут две версии. Усталость, накопительный эффект от повреждений, ВСУ же обстреливали, пытались обстреливать из HIMARS ГЭС. Мэр Новой Каховки первоначально сказал, что никаких взрывов не было. Либо ВСУ действительно нанесли удар по гидроэлектростанции. Зачем это ВСУ — непонятно, никаких объяснений нет, никакой пользы, кроме как с целью провокаций, Украине это не даст, — заявил эксперт.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил РИА Новости, что в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции украинскими военными разрушена верхняя часть ГЭС, при этом сама дамба повреждений не получила. Он уточнил, что уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.

Ранее пресс-служба администрации Херсонской области сообщила в Telegram, что жителям прибрежных районов Херсонской области нужно подготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы затопления населенных пунктов. При необходимости людей призвали обращаться за помощью к властям региона.