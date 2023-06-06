Херсонские власти готовятся эвакуировать жителей прибрежных районов

Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press

Жителям прибрежных районов Херсонской области нужно подготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы затопления населенных пунктов, сообщает в Telegram пресс-служба местной администрации. При необходимости людей призвали обращаться за помощью к властям региона.

В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь. Органы власти также организуют возможность для эвакуации маломобильных граждан, — говорится в сообщении Херсонской администрации.

Уточняется, что в зоне риска находятся жители населенных пунктов Казачьи Лагери, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань и Збурьевка.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов Каховской гидроэлектростанции были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды. По словам Леонтьева, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет.