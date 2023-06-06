РИА Новости: артиллерия ВСУ продолжает наносить удары по Каховской ГЭС

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

РИА Новости сообщают, что украинская артиллерия продолжает обстрелы Каховской гидроэлектростанции. По данным агентства, несколько снарядов приземлились в самой Новой Каховке. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

Как сообщают «Известия», российские военные оцепили территорию Каховской ГЭС в радиусе двух километров. Журналисты утверждают, что сейчас ВСУ ведут обстрел из минометов и по самой станции, и по береговой линии.

Противник сейчас ведет обстрел из минометов как по береговой линии, так и по дороге Каховской ГЭС, — рассказал корреспондент издания.

Как сообщалось ранее, в результате обстрелов Каховской ГЭС были разрушены 11 из 28 пролетов. По оценке экстренных служб, около 80 населенных пунктов в Херсонской области рискуют оказаться затопленными в результате прорыва воды. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в зоне затопления могут оказаться около 300 жителей населенных пунктов Корсунка и Днепряны. При этом председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ситуация находится под контролем властей, угрозы жизни людей нет.