Данилов: время освобождения Украины наступило Данилов: ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в Twitter по итогам экстренного совещания СНБО, что время «освобождения» Украины наступило. По его словам, ни один россиянин не сможет остановить действия украинских военных.

Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло, — написал Данилов.

Он утверждает, что взрыв на Каховской ГЭС был организован российской стороной. По мнению секретаря СНБО, боевые действия на Украине приобрели совершенно иной уровень, а потому в ближайшее время начнется «освобождение» Украины.

Тем временем власти Херсонской области со стороны России обвиняют Украину в обстрелах Каховской ГЭС. Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом сообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times.

По данным экстренных службах региона, в результате обстрелов на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. По словам собеседника агентства, вследствие ЧП в Херсонской области есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов.

При этом врио главы региона Владимир Сальдо заверил, что разрушение гидроэлектростанции не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, по его словам, проводить «крупную» эвакуацию жителей не потребуется. Сальдо рассказал, что вследствие ракетного удара ВСУ произошел сток «большого, но не критичного» объема воды вниз по Днепру, смыло поля вдоль побережья.