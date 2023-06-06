Сальдо рассказал, эвакуируют ли жителей Херсонщины после ЧП на ГЭС Сальдо исключил крупную эвакуацию жителей Херсонщины после ЧП на ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Подтопление центра города после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

ЧП на Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, крупная эвакуация людей не потребуется, заявил в своем Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, разрушение электростанции в результате ракетного удара ВСУ привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Сальдо добавил, что смыты поля вдоль побережья, нарушена мирная инфраструктура.

Это не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен, — сказал он.

Он подчеркнул, что Киев нанес удар по продовольственной безопасности Херсонщины с целью «отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом «контрнаступлении».

Ранее появилась информация о полном затоплении Каховской ГЭС, об этом сообщал военкор Юрий Котенок и украинское издание Klymenko times.

В результате произошедшего происходит неконтролируемый сброс воды. Ее уровень ниже по течению сначала поднялся на 2,5 метра. По информации экстренных служб, в Новой Каховке уровень воды поднялся до 10 метров, в Днепрянах — до восьми метров и в Корсунке — до 5,3 м.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что никакой критической опасности для Запорожской атомной станции разрушения на Каховской ГЭС пока не представляют. Он подчеркнул, что подрыва на станции не было.