Уголовное дело возбудили из-за разрушения Каховской ГЭС СК возбудил уголовное дело по статье о теракте после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщает пресс-служба ведомства. В СК подчеркнули, что ГЭС была разрушена в результате преступных действий со стороны Украины. По факту произошедшего проводится расследование.

В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской ГЭС, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий), — говорится в сообщении СКР.

О ЧП на Каховской ГЭС стало известно сегодня утром, позже появилась информация о полном ее затоплении. В ЕС и в Киеве возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Тем временем город Новая Каховка также оказался затопленным после разрушения гидроэлектростанции. Масштабов мэр города Владимир Леонтьев не раскрыл. Эвакуацию начали в Голой Пристани, аналогичные мероприятия готовятся в Новой Каховке и Алешках.